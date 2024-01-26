Количество сотрудников на грани увольнения сократились в Московской области в четыре раза

Общество

Фото: [Unsplash]

Количество сотрудников, которые находятся на грани увольнения, снизилось в Подмосковье в четыре раза. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Более пяти тысяч человек под риском увольнения сохранили рабочие места по итогам 2023 года, а из режимов неполной занятости и простоя вышло 118 организаций», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, на данный момент в зоне риска находятся порядка 1,3 тысячи сотрудников, около 400 пока остаются в простое или в режиме неполной занятости. Чтобы стабилизировать ситуацию, в регионе проводятся заседания Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в регионе. В ведомстве напомнили, что в рамках нацпроекта «Демография» сотрудники, которые находятся под риском увольнения, могут пройти бесплатное переобучение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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