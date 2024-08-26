Колонна танков ВСУ открыла огонь по машине с семьей в Курской области

Не менее восьми украинских танков расстреляли машины жителя села Погребки Курской области. Об этом участница страшного инцидента Марина Касьянова рассказала RT .

Семья из Погребков разделилась на две машины. В первой находился муж Касьяновой и зять, а во второй ехала она, сын и родственница. Неожиданно на их пути появились танки: в них сразу признали технику ВСУ. Противник не задумываясь открыл огонь по легковым машинам.

«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины… Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», — заявила она.

От удара машина съехала в кювет. Выбравшись, женщины были вынуждены бежать по участкам и посадкам, их стали преследовать БПЛА. Пулевые ранения получила сестра мужа Марины.

Супруг женщины потерял сознание и был заблокирован в задымленной машине. Его помог вытащить сын. Позже сельчанина удалось госпитализировать, но для его спасения потребовалось провести восемь операций. Пока не исключают, что пациент может потерять ногу.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут потери в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.