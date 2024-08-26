Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в боях под Курском

Вооруженные силы Украины лишились более 6,2 тыс. бойцов с начала вторжения в Курскую область. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Также противник потерял 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 бронированных автомобиля, 42 артиллерийских уставки и 11 станций для запуска реактивных систем залпового огня, отметили сотрудники ведомства.

Украинская сторона также оставила девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС ПВО, две РЛС контрбатарейной борьбы.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают операцию по ликвидации противника.

Ранее командир группы «Анвар» заявил, что украинские боевики пытались закрепить свои позиции в Колотиловке под Белгородом. Российская армия заставила их бежать, бросая оружие.