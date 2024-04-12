Кольцевую развязку на Пятницком шоссе продолжают строить в Химках

Устройство земляного полотна в рамках строительства кольцевой развязки на Пятницком шоссе выполнено в подмосковных Химках уже на шестьдесят процентов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что в настоящий момент в рамках работ по строительству выезда из деревни рабочие ведут строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений на примыкании к кольцевой развязке. При этом открыть движение по основному ходу автодороги планируется уже в конце текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность системной работы по устранению ям и подтоплений на дорогах и во дворах.