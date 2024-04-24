Кольцо и зеленые свечи: как сделать оберег для привлечения денег

В эзотерике принято считать, что полнолуние – это время, когда любые магические действия становятся эффективнее в несколько раз.

Сегодня не только полнолуние, но и «зеркальная дата»: 24.04.2024. Есть мнение, что это дает дополнительные возможности наладить личную жизнь и финансовые дела. Ясновидящая Инна Мишина рассказала о нескольких простых ритуалах, доступных каждого.

«Для привлечения богатства понадобятся стакан, зеленая лента или нить, а также три свечи, они тоже должны быть зелеными. Свечи надо связать вместе лентой, поставить рядом стакан святой воды и взять любое свое кольцо, но не подаренное и не обручальное», – поделилась эзотерик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После этого необходимо зажечь свечи и произнести специальный заговор. Этот обряд, отметила эзотерик, делает кольцо оберегом.

«Носите его всегда с собой, если решите не надевать. Пусть оно просто лежит где-то рядом в кармане или сумке», – пояснила ясновидящая.

Также экстрасенс поделилась обрядами для исполнения желаний, привлечения любви и благополучия. Подробнее читайте здесь.