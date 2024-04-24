Разбогатеть и закрутить роман: экстрасенс раскрыла чудо-ритуалы для полнолуния

Сегодняшняя дата в эзотерике считается особенной из-за своего набора цифр, а в полнолуние ее сила увеличивается. Есть мнение, что в такие дни более эффективными становятся и любые ритуалы.

Экстрасенс Инна Мишина поделилась несколькими простыми обрядами, которые помогут найти любовь, добиться успеха и благополучия.

Для богатства

Для ритуала на счастье, богатство и удачу необходимы стакан, зеленая лента или нити, а также три зеленые свечи, которые можно заменить на церковные.

«В полнолуние, чтобы везло по полной программе, нужно поставить свечи на стол или подоконник, перевязать их лентой или нитью, затем зажечь и поставить перед ними стакан со святой водой. Положите рядом свое кольцо, которое было куплено, а не подарено. Можно серебряное или золотое, но не обручальное», – поделилась эзотерик с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Через кольцо необходимо три раза прочитать заговор: «Луна-матушка, всеми тайнами душа твоя ведает. Ходишь ты по небу ночному, глядишь на всех свысока. Везение мое найди, да ко мне его приведи. Не будет оно по подворотням ходить, да сон чужой бередить. А будет мне верой и правдой служить, богатства несметные мне приносить. Буду я в деньгах и счастье купаться, только с удачей знаться. Истинно!».

Фото: [ Фото: freepik.com ]

После проведения ритуала, отметила ясновидящая, кольцо нужно носить постоянно, снимая как можно реже.

«Оно становится оберегом. Когда решите надеть другое украшение, просто держите при себе это кольцо. Оно должно быть постоянно рядом, пусть в кошельке или сумке», – объяснила собеседница.

Для исполнения желаний

Если человек уверен в том, что его искреннее желание идет от чистого сердца, экстрасенс советует провести ритуал со свечами.

«Нужно взять семь свечей и зажечь их спичками. Удобно сесть, сосредоточиться на желании, представить его и 12 раз проговорить в настоящем времени свои желания, употребив «я есмь красота», «я есмь богатство» и так далее», – поделилась эзотерик.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

После чего важно произнести заговор: «Создатель, подари мне милость свою! Пусть в дверь мою счастье придет, да как только через порог перейдет, сразу мне загаданное в руки упадет! Как солнце по небу перекатывается, так в жизнь раба Божьего (свое имя) удача всегда путь находит. Слово сказано – дело сделано. Аминь».

Огарки от свечей, проговорив «благодарю», выбросить на улицу.

Для любви и благополучия

Ритуал помогает наладить благополучное общение со всеми окружающими людьми и найти любовь в течение следующего года.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

«Утром нужно умыться святой водой с растворенным в ней медом. Предварительно на воду проговорить: «Как мила людям заря красная, как мила людям звездочка ясная, как мил мед пчеле, так и вся любовь к (свое имя). Неудачи с себя смываю, удаче и благополучию двери открываю. Да будет так», – подытожила ясновидящая.

Позже водой необходимо обтереть ручку входной двери.

Ранее экстрасенс предсказала трагедию, которая потрясет всю Европу.