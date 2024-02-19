Продолжающаяся уже два года спецоперация на Украине может завершиться уже осенью нынешнего года, а точнее — в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на замкома 2-м армейским корпусом ВС РА, командира отряда спецназа «Ахмат», РФ Апты Алаудинова.

Он проинформировал, что за последнее время интенсивность обстрелов российских позиций украинскими боевиками уменьшилась «более чем на 50%». Это связано как с низким моральным духом в ВСУ, так и тот факт, что враг испытывает серьезный дефицит боеприпасов.

«Есть ощущение отсутствия у них боеприпасов. СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться», — отметил Алаудинов.

Собеседник журналистов подчеркнул, что с начала СВО украинская военщина понесла невосполнимые потери в силе и средствах.

«В конечном итоге сложится так, что украинские формирования уже не смогут оказывать сопротивления российским войскам», — заключил Алаудинов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.