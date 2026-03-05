Комета-самоубийца летит к Солнцу: гибель небесного тела увидят в Подмосковье

Начало апреля ознаменуется драматичным событием в масштабах Солнечной системы. Комета C/2026 A1 (MAPS), открытая в январе этого года, движется к неминуемой гибели. По расчетам ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 4 апреля небесная странница либо рухнет на Солнце, либо испарится в его раскаленной короне, не долетев нескольких сотен тысяч километров. Необычное явление, как пишет REGIONS , можно наблюдать из Подмосковья.

Астрофизики называют такие объекты кометами-смертниками. Они относятся к группе околосолнечных комет Крейца, которые подходят к звезде на критически малое расстояние. C/2026 A1 не исключение: даже по самым оптимистичным прогнозам, ее отделят от светила всего 100–200 тысяч километров. Для сравнения, диаметр самого Солнца — 1,4 миллиона километров. Большинство подобных тел не выдерживают экстремальных температур и гравитации, разрушаясь задолго до финальной точки.

Но для земных наблюдателей трагедия обернется уникальным зрелищем. Ученые прогнозируют, что в последние три-четыре дня перед гибелью комета резко увеличит яркость. Ее блеск может вырасти настолько, что объект станет доступен для наблюдения невооруженным глазом. Более того, существуют шансы разглядеть комету даже на дневном небе — явление, которое случалось в истории астрономии всего несколько раз.

С момента открытия яркость C/2026 A1 уже увеличилась в 30 раз. Сейчас она занимает пятое место в рейтинге самых ярких комет. В ближайшие 10 дней светимость должна удвоиться — тогда объект можно будет ловить в простые любительские телескопы. Основной рост яркости ожидается в последние дни марта, когда кометный хвост начнет расти буквально с каждым днем, становясь все эффектнее.

Астрофизик Дмитрий Орлов, специализирующийся на малых телах Солнечной системы, поясняет, что C/2026 A1 интересна не только своей эффектной гибелью. Ученые подозревают, что это обломок легендарной Великой кометы 1106 года. Если гипотеза подтвердится, наблюдения помогут лучше понять эволюцию кометных семей на протяжении тысячелетий.

Наблюдателям стоит подготовиться к непростым условиям. Комета будет видна низко над горизонтом, поэтому понадобится открытая местность без высотных помех. Искать ее лучше всего на закате, в течение полутора часов после ухода Солнца. И главное предупреждение специалистов: ни в коем случае нельзя направлять оптику на дневное светило в попытках разглядеть комету раньше времени — это смертельно опасно для зрения.

