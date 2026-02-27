Парад планет в Подмосковье: астроном раскрыл, реально ли увидеть явление в регионе

В социальных сетях и СМИ нарастает ажиотаж вокруг обещанного на 28 февраля парада планет. Однако жителям Московской области не стоит ждать эффектного астрономического шоу. Научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» в Подмосковье Станислав Короткий в беседе с REGIONS развеял надежды на зрелищную картину: невооруженным глазом на небе будет виден только Юпитер, а остальные планеты скроются в ярких сумерках и свете почти полной Луны.

С точки зрения космической механики, редкая конфигурация действительно произойдет. Если смотреть на Солнечную систему со стороны, например с далекой звезды в мощный телескоп, можно было бы увидеть, как несколько планет выстраиваются по одну сторону от Солнца в относительно узком секторе.

По словам эксперта, для наблюдателя где-нибудь на Альфе Центавра картинка была бы впечатляющей, но с Земли все не так впечатляюще.

Короткий подчеркнул, что никакого физического влияния на людей и природу такое расположение не оказывает — это всего лишь геометрия орбит. Разве что для астрологов появляется лишний повод поговорить о «знаках», не имеющих отношения к науке.

Главное же разочарование ждет тех, кто собирался вечером выйти на улицу и увидеть выстроившиеся в ряд семь планет. Ответ эксперта краток и категоричен.

«Ответ простой: нет, парад планет с Земли вы не увидите. Для невооруженного глаза из всей компании хорошо заметен только Юпитер. Остальные либо слишком тусклые, либо теряются на фоне ярких вечерних сумерек», — сказал Короткий.

Усугубит ситуацию почти полная Луна, которая сильно засветит небо и окончательно «убьет» слабые объекты. По оценке астронома, вечером 28 февраля жители Подмосковья и Москвы смогут наблюдать самую обычную картину зимнего неба с ярким Юпитером и Луной, но не эффектную линию из планет.

Следующая подобная конфигурация в Солнечной системе ожидается примерно через полтора-два десятилетия. Однако и тогда, предупреждает эксперт, зрелище будет по-настоящему красивым только в расчетах и компьютерных моделях.

