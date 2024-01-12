Комлесхоз Подмосковья: число обращений граждан в ЦУР и на «Добродел» снизилось в прошлом году

Жители Подмосковья стали реже обращаться в Центр управления регионом и на портал «Добродел» по темам лесного хозяйства, в прошлом году они оставили чуть больше четырех тысяч обращений. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

Председатель комитета Олег Баженов уточнил, что это почти на 10% меньше показателей предыдущего года. По его словам, наибольшее число обращений было связано с темами свалок в лесу. В тройку популярных также вошли запросы о необходимости проведения санитарно-оздоровительных мероприятиях на территории лесничеств и вопросы о проведении работ по борьбе с борщевиком на землях лесного фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.