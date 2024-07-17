Комлесхоз Подмосковья: обстановку в лесах региона контролируют в круглосуточном режиме

Обстановку в подмосковных лесах в условиях аномально жаркой погоды контролируют в круглосуточном режиме, количество лесных пожаров в регионе снизилось на 62% в сравнении с прошлым годом. О текущей лесопожарной обстановке на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

«Выявляем нарушения правил пожарной безопасности и привлекаем граждан к административной ответственности с учетом особого противопожарного режима. Размер штрафов достаточно большой — до 60 тысяч рублей», — подчеркнул Агулов.

По его словам, с начала года 2024 года в лесах региона произошло 49 возгораний, о 20 из них сообщили местные жители. При этом площадь пожаров уменьшилась на 73%, время реагирования на пожары сократилось до 46 минут.

«В разрезе городских округов по текущему пожароопасному сезону наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Балашихе, Луховицах и Воскресенске. По площади пожаров «лидируют» Балашиха, Дмитров и Мытищи», — сказал Агулов.

Чаще всего пожары возникают по вине человека, поэтому в регионе дополнительно установили 292 шлагбаума в местах несанкционированных съездов в лес. Помимо этого, жителей и гостей Подмосковья информируют о видеонаблюдении, об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. С помощью QR-кода они могут найти разрешенное, оборудованное для пикников место. Подобрать локацию для отдыха можно также на портале welcome.mosreg.ru в разделе «Пикник в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.