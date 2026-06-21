Коммуналка без переплат: как сократить счета до 5 тысяч в месяц

Коммунальные платежи остаются одной из главных статей расходов семейного бюджета. Однако многие жители Подмосковья переплачивают за ЖКУ, даже не замечая этого. Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Оксана Егорова в беседе с REGIONS рассказала о законных способах сократить ежемесячные расходы на несколько тысяч рублей. Комплексный подход может сэкономить до 5 тысяч рублей в месяц без штрафов и нарушений.

Главный враг экономии — отсутствие счетчиков

Самый распространенный способ переплаты связан с отсутствием приборов учета или несвоевременной передачей показаний. Если в квартире есть счетчики воды и электроэнергии, важно регулярно передавать актуальные данные. При расчете по нормативу расходы часто оказываются значительно выше фактического потребления. Для семьи из трех человек разница может достигать 1–2 тысяч рублей в месяц.

Дополнительную экономию дают многотарифные счетчики электроэнергии. Владельцы квартир, использующие стиральные машины, посудомойки и другие энергоемкие приборы вечером или ночью, могут заметно снизить счета.

Мелочи, которые имеют значение

Значительная часть коммунальных расходов зависит от бытовых привычек. Замена обычных ламп на светодиодные, установка аэраторов на краны, своевременный ремонт протекающей сантехники позволяют экономить без серьезных вложений. Многие недооценивают эффект от таких мелочей, но в сумме они дают ощутимый результат.

Квитанции — под контроль

Платежные документы стоит внимательно проверять. Иногда в квитанциях встречаются начисления за услуги, которыми жильцы фактически не пользуются, либо ошибки в расчетах. Если квартира долгое время пустует, собственник имеет право обратиться за перерасчетом — для этого нужно документально подтвердить отсутствие.

Льготы и субсидии: кто имеет право

Отдельное внимание эксперт рекомендует уделить льготам. Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и другие категории граждан имеют право на компенсации части расходов на ЖКУ, но не всегда оформляют их вовремя. Процедура не сложная, а экономия существенная.

Сколько можно сэкономить

Наибольший эффект дает комплексный подход: передача показаний, контроль расхода воды и электроэнергии, оформление положенных льгот и проверка начислений. Общая экономия может составить 3–5 тысяч рублей в месяц. При высоких платежах сумма бывает даже больше.

Эксперт предупреждает: любые попытки вмешательства в работу счетчиков или незаконного занижения показаний ведут к крупным штрафам и перерасчетам. Экономить стоит только законными способами — так безопаснее и для кошелька, и для репутации.