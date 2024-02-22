Коммунальные службы Подмосковья отработали более шести тысяч задач по уборке снега за два дня

За последние два дня коммунальные службы Подмосковья отработали почти 6,4 тысячи задач по уборке дворов от снега через систему СКПДИ. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

В ведомстве уточнили, что специалистам городского округа Ступино удалось отработать все задачи. Они привели в порядок дворы на улицах Андропова, Калинина, Куйбышева и Чайковского и не только. На завершающей стадии находятся Богородский, Коломна, Одинцовский и Истра.

«Каждое задание имеет свой регламентный срок выполнения, после которого инспекторы обязательно проверяют работу коммунальщиков. Активнее убирать снег следует: Красногорску, Молодежному, Луховицам и Лобне», — заключили в областном ГУСТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.