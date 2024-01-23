Коммунальные службы Подмосковья выполнили почти двенадцать тысяч задач по очистке снега за три дня

«Несмотря на то, что работы еще продолжаются, 55 муниципалитетов — в зеленой зоне. Так, закрытие от 80% и выше показывают: Дубна (80% отработано), Ступино, Луховицы (81%), Краснознаменск (83%), Химки (86%), Егорьевск (90%), Звездный Городок, Власиха (100%)», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.