Коммунальные службы Подмосковья выполнили почти двенадцать тысяч задач по очистке снега за три дня
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
За последние три дня коммунальные службы Подмосковья выполнили более 11,8 тысячи задач по ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.
«Несмотря на то, что работы еще продолжаются, 55 муниципалитетов — в зеленой зоне. Так, закрытие от 80% и выше показывают: Дубна (80% отработано), Ступино, Луховицы (81%), Краснознаменск (83%), Химки (86%), Егорьевск (90%), Звездный Городок, Власиха (100%)», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве отметили, что в числе округов, которым нужно ускорить выполнение задач по уборке снега, оказались Шатура, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Лотошино. Кроме того, в регионе снова прогнозируются осадки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.