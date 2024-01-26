Коммунальные службы Подмосковья выполнили почти пятнадцать тысяч задач по уборке снега за пять дней

«Адреса сформировали заранее на каждый день и информировали жителей о том, где проводится уборка в их городских округах. К сегодняшнему дню 100% задач в системе СКПДИ закрыли коммунальщики Лыткарино и Власихи. Завершают работы еще 35 городских округа, среди которых наибольший объем заданий отработали: Раменский — 1045 выполнено, Химки — 723, Богородский — 598, Пушкинский — 575, Дмитровский — 562», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.