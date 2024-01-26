Коммунальные службы Подмосковья выполнили почти пятнадцать тысяч задач по уборке снега за пять дней
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала этой недели коммунальные службы Подмосковья выполнили более 14,7 тысячи задач по уборке снега с дорог, тротуаров, лестниц и спусков в регионе. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.
«Адреса сформировали заранее на каждый день и информировали жителей о том, где проводится уборка в их городских округах. К сегодняшнему дню 100% задач в системе СКПДИ закрыли коммунальщики Лыткарино и Власихи. Завершают работы еще 35 городских округа, среди которых наибольший объем заданий отработали: Раменский — 1045 выполнено, Химки — 723, Богородский — 598, Пушкинский — 575, Дмитровский — 562», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве уточнили, что в Подмосковье сегодня местами идет мокрый снег с дождем. С утра последствия такой погоды устраняют более 14 тысяч специалистов и 1,2 тысячи единиц техники. За день планируется очистить 20% территорий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.