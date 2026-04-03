«Коммунисты до кладбищ не доходили»: священник объяснил, почему на Вербное воскресенье туда ходить можно

Верующие, которые привыкли навещать могилы родных в Вербное воскресенье, могут не переживать — церковь этого не запрещает. Но традиция эта, как оказалось, родом из советского прошлого, когда храмы были под запретом, а кладбища оставались едва ли не единственным местом, где можно было помолиться без помех. Об этом сообщает «АБН24».

Руководитель отдела Ивановской епархии Макарий Маркиш пояснил: поминовение усопших церковь совершает постоянно, но особое публичное заупокойное богослужение прекращается до вторника после Пасхи. Поэтому праздничное поминовение смещается на более поздний срок. Однако личная молитва за близких в любое время не возбраняется — в том числе и в Вербное воскресенье.

Священник напомнил, что привычка идти на погост именно в этот день возникла в советские годы. Тогда христианство было под прессом, патрули не пускали людей в храмы. Маркиш заявил, что кладбищ коммунисты не доходили. Для верующих посещение кладбища заменяло богослужение, которое было недоступно.

Сегодня, когда запретов на посещение храмов нет, строгих правил на этот счет тоже не существует. Каждый может прийти на могилу в любой день, но важно помнить: церковь не отменяла пасхальное поминовение, которое совершается на Радоницу — специальный день поминовения усопших, приходящийся на вторник после Фоминой недели.

