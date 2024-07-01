Компании из Подмосковья смогут принять участие в международной выставке кондитерских изделий

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут принять участие в международной выставке кондитерских изделий ISM Middle East 2024, которая пройдет в Дубае в сентябре. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Помощь в участии в выставке компаниям окажет областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). На ней представят шоколад и шоколадные изделия, кондитерские изделия из сахара, печенье, закуски, мороженое и замороженные кондитерские изделия. Оставить заявку для участия можно здесь. Отметим, что свои услуги фонд предоставляет в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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