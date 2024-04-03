Компании Московской области смогут поехать в Китай на бизнес-миссию
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Подмосковные компании смогут стать участниками международной деловой миссии в город Сиань Китая, заявку можно направить в Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участие в бизнес-миссии уже принимают более 40 производителей российской продукции, в том числе подмосковные АПХ «Мираторг», кондитерская фабрика «Волшебница», компания «Иль Мио Мороженко» (бренд «АйсКро») и другие. Предприниматели-участники смогут найти перспективных бизнес-партнеров из Китая, обрести деловые знакомства и обсудить детали будущего сотрудничества. Подать заявку можно здесь, компаниям также предстоит предоставить презентацию продукта и компании. Организатором мероприятия выступает Федеральное ГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации», созданное Минсельхозом России. Напомним, что меры поддержки экспортерам в Московской области оказывают, в том числе в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.