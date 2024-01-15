Компании Подмосковья смогли привлечь более двух тысяч новых сотрудников благодаря ИТ-грантам

В 2023 году поддержку от Правительства Московской области получили 30 ИТ-компаний, гранты позволили привлечь к работе 2,3 тысячи высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«В Подмосковье впервые в России ввели меру поддержки для ИТ-компаний в виде грантов на выплату заработной платы новым сотрудникам. Это позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов, что усиливает потенциал ИТ-отрасли региона», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что недавно в регионе удалось подписать соглашение с компанией «Озон.Технологии», которая предоставила более 1 тысячи рабочих мест для айтишников. Кроме того, в конце прошлого года соглашение подписали с ООО «Самолет Плюс» и ООО «Диджитал Девелопмент». Выдачу грантов продолжат и в 2024 году, подробности можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.