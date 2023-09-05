Компенсация за каждый час задержки: как пассажирам заработать на недобросовестных авиакомпаниях

В последнее время участились задержки рейсов в различных аэропортах страны. Но из-за этих неполадок люди не успевают отправиться по своим служебным или личным делам, иногда сталкиваясь с нежелательными последствиями.

Как рассказал адвокат Владимир Постанюк, в РФ с авиакомпании можно взыскать компенсацию в случае задержки авиарейса.

«Если самолет прилетел не вовремя, то устанавливается компенсация в размере 25% от минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки. Однако сумма компенсации не может составлять более 50% от стоимости авиабилета. Кроме того, у пассажира есть возможность потребовать неустойку в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, однако не более полной стоимости билета», — рассказал адвокат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, такая мера предусмотрена по статье «Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза».

Однако, уточнил собеседник, компенсацию авиакомпания должна заплатить в том случае, если рейс был задержан именно по ее вине.

«Нелетная погода, забастовки или политическая нестабильность не являются основанием для требования компенсации с перевозчика. Ведь авиакомпания в данном случае не могла повлиять на обеспечение безопасности полета. Поэтому, если аэропорт остановил свою работу и задержал рейс из-за обстоятельств непреодолимой силы, то авиакомпания ничего не должна компенсировать», — подытожил юрист.

Ранее мы сообщали, что в аэропортах Москвы рейсы задерживают на вылет и на прилет.