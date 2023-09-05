Сигнал «Ковер» объявлен в аэропортах Москвы: рейсы задерживают на вылет и на прилет

О произошедшем передает Baza. Уже несколько рейсов задержаны на вылет, а остальные направлены в ближайшие к столичному региона аэрогавани.

Причинами введения плана пожет быть опасность появления в небе над Москвой и областью посторонних летательных объектов, а также из-за работы систем ПВО.

«Сигнал «Ковер» объявлен в московских аэропортах. Задержано несколько рейсов на вылет и на прилет», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.