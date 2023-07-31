Компьютеры, работа и незнание: выяснилось, что мешает российским отцам проводить время с детьми
Психолог Коридзе назвал причины «эпидемии безотцовщины» в России
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«Эпидемия безотцовщины» наблюдается в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей Госдумы. Не все отцы имеют нужные навыки и возможности, чтобы проводить время с детьми, отмечается в исследовании.
Как рассказал психолог Александр Коридзе, одни папы работают, например, на двух работах или вахтовым методом. У других — тяжелый физический труд.
«Проводить время с ребенком — энергетически затратно. Тем не менее, в таком случае можно выделять особенное время на выходных. Также хотя бы час перед сном, чтобы почитать ребенку сказку, тоже можно найти», — пояснил Коридзе в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Психолог добавил, что чем младше ребенок, тем меньше мужчина понимает, как именно с ним нужно проводить время. Особенно, если малыш еще не разговаривает. Здесь, по мнению эксперта, поможет изучение дополнительной литературы на тему взаимоотношений с детьми, советы мамы.
«Также препятствием для отцов является финансовое положение. Некоторые считают, что для того, чтобы проводить время с детьми, нужно определенное количество финансов. С одной стороны, это действительно так», — отметил психолог.
Коридзе добавил, что ребенку все-таки достаточно и самого факта внимания: обычная прогулка, игра в мяч хорошо сказываются на развитии малыша и установлении необходимой эмоциональной связи.
«Негативно сказывается на отцовско-детских отношениях и повсеместное развитие гаджетов, компьютеров. Если два человека рядом друг с другом пребывают в телефонах или компьютерах, это не является совместным времяпрепровождением», — заявил эксперт.
Ранее психолог рассказала, кто еще воспользуется «Отцовскими картами».