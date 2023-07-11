«Есть у меня подозрение»: психолог рассказала, кто еще воспользуется «Отцовскими картами»

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» — аналог «Пушкинской карты» с ежемесячной выплатой в две тыс. рублей, которые можно потратить на детские развлечения, культурные мероприятия и отдых. Об этом сообщило РИА Новости .

Как заявил вице-спикер Борис Чернышов, инициатива поможет отцам включиться в воспитание ребенка, которым обычно занимаются матери.

Психолог Александра Метальникова оценила такую идею. По ее мнению, «Отцовская карта» может помочь детям расширить кругозор и положительно повлияет на их развитие, если родитель потратит деньги на культурное мероприятие.

«Если дети ни одного музея не видели за 10 лет жизни, это может быть мероприятие, которое перевернет их жизнь. Особенно если музей или выставка отвечают желаниям ребенка, его талантам, способностям. Это будет расширением кругозора. В Москве совершенно шикарные в этом плане музеи и выставки. Я полностью поддерживаю инициативу нашего правительства», — поделилась психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Специалист также предположила, что картой будут пользоваться не только отцы. Однако это не умаляет эффективности программы.

«Чаще всего ей мамы будут пользоваться, есть у меня такое подозрение. Но может быть появление «Отцовской карты» и пап наведет на мысли о том, что проводить время и уделять внимание детям — это не зазорно, а наоборот очень важно, почетно и полезно со всех точек зрения», — добавила Метальникова.

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