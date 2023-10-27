Комплексное обследование на аллергены теперь доступно в НИКИ детства

В отделении детской аллергологии и иммунологии НИКИ детства с текущего месяца можно пройти комплексное обследование на аллергены, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Специалисты проводят исследования на самые разные аллергены, начиная с пыльцы растений и заканчивая плесневелыми грибами. Помимо обследования на аллергены комплексная услуга включает в себя консультацию с аллергологом-иммунологом. Воспользоваться услугой можно бесплатно в рамках ОМС.

Отделение открылось в клиническом институте в начале текущего года. В нем работают дневной и круглосуточный стационары.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что в рамках программы «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились уже пять сотен медиков.