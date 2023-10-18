Андрей Воробьев: уже более 500 медиков трудоустроены в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в подмосковные медучреждения трудоустроилось уже более пятисот специалистов благодаря программе «Приведи друга». При этом больше всего медработников трудоустроились в медучреждения Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

«Привлечение специалистов — очень тонкая и сложная работа, особенно, если речь идет о медиках востребованных профилей. Как говорят жители наших территорий, больше всего не хватает врачей первичного звена, узких специалистов. Поэтому мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники», — отметил Воробьев.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Губернатор также подчеркнул, что в нашем регионе действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тысяч сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья (выплачиваем 20 тыс. рублей ежемесячно). Также реализуем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году почти 500 специалистов получили земельные участки под строительство дома, более 160 — сертификаты на приобретение жилья (89 врачей и 72 — средний медперсонал).

Отмечается, что премия за привлеченного в рамках программы сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после 3-х месяцев работы. При этом он должен быть трудоустроен на полную ставку на основную должность и не работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие полгода.

При этом самой популярной мерой поддержки в регионе является компенсация за аренду жилья. Благодаря ей только в этом году в подмосковные медучреждения было привлечено более 1,2 тыс. специалистов.