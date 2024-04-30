Константинов назвал атаку Украины ракетами США ATACMS на Крым терроризмом
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30 апреля Минобороны России проинформировало, что в Крыму за минувшие сутки были сбиты шесть ракет ATACMS, запущенные по российскому полуострову украинскими боевиками. Позже глава Крыма Сергей Аксенов оповестил крымчан о рассыпанных после ликвидации в небе над Симферополем и Джанкоем американских ракет суббоеприпасах ATACMS.
По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, сегодняшняя киевского режима на полуостров является самым настоящим актом терроризма.
«Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма, киевские власти окончательно деградировали и превратились в террористическую банду», — отметил Константинов в беседе с РИА Новости.
Глава крымского парламента добавил, что засевшие в Киеве руководители начали наносить ракетные удары «куда захотят», совершенно не задумываясь о последствиях для мирного населения полуострова.
Ранее мы писали о том, где еще Украина могла применить ракеты ATACMS.