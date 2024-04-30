Константинов назвал атаку Украины ракетами США ATACMS на Крым терроризмом

30 апреля Минобороны России проинформировало, что в Крыму за минувшие сутки были сбиты шесть ракет ATACMS, запущенные по российскому полуострову украинскими боевиками. Позже глава Крыма Сергей Аксенов оповестил крымчан о рассыпанных после ликвидации в небе над Симферополем и Джанкоем американских ракет суббоеприпасах ATACMS.