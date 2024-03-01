Контракты на содержание искусственных сооружений заключили в Московской области

Мосавтодор заключил контракты на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений, которые расположены на региональных дорогах, сроком на один год, комплекс мероприятий затронет более 1,1 тысячи объектов.Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках контракта весной проведут комплекс работ по обслуживанию мостов, тоннелей, пешеходных переходов, водопропускных труб, а также эстакад и путепроводов. Также работы по содержанию будут проведены и в зимний период», — рассказали в ведомстве.

Весной рабочие будут проводить подготовку к стоку вод, прочищать водопропускные трубы и накопительные емкости. В зимний период — очищать объекты от снега, пыли и грязи, обрабатывать покрытия проезжей части и тротуаров противогололедными материалами и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.