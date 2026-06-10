Концерт, вековые обычаи и благодарность организаторам: в Городском округе Пушкинский отметили Год единства народов РФ

В воскресенье, 7 июня, в Доме культуры «Пушкино» прошел праздник, посвященный культуре татарского народа. Организаторы назвали его «В единстве народов — сила России». По времени мероприятие совпало с Годом единства народов РФ.

За проведение отвечала Московская областная общественная организация «Татарский культурно-просветительный центр». Помощь оказала и администрация округа.

В зале собрались представители самых разных структур: правительства Московской области, полномочного представительства Республики Татарстан в Москве, Московского татарского культурно-просветительного центра, общественной палаты округа, Совета ветеранов. Также пришли активисты Пушкинского интернационального Дома Дружбы — объединения, которое собирает самых инициативных жителей муниципалитета.

Среди гостей фестиваля была Нина Ушакова — уполномоченный главы Городского округа Пушкинский. Она зачитала приветствие от имени руководителя муниципалитета Максима Красноцветова. В своем выступлении Нина Бениковска подчеркнула: на пушкинской земле ценят разнообразие культурных традиций. Она поблагодарила устроителей праздника и артистов за яркое выступление.

Главной частью фестиваля стал концерт. Зрителям показали национальные танцы, в песнях раскрывались многовековые обычаи разных народов. А красочные костюмы наглядно демонстрировали самобытность и глубину татарской культуры.