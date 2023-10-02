Королевская поликлиника откроется в этом году

В Подмосковье продолжается масштабная программа капитального ремонта учреждений здравоохранения. В ноябре этого года в Королеве после обновления откроется городская больница и поликлиника смешанного приема. Об этом стало известно во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов в понедельник, прошедшего под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Королеве у нас много объектов отремонтированы. Это учреждение находится в микрорайоне Юбилейный. В ноябре работы завершим», - отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Здание буквально обновили «с нуля». Тут поменяли кровлю, обновили системы кондиционирования, отопления и водоснабжения. Кроме того, здесь заменили системы оповещения об эвакуации, электроснабжения и ряд других коммуникаций.

Ранее стало известно, что в этом году в регионе сдадут после ремонта 74 учреждений здравоохранения.

В рамках совещания губернатор рассказал о модернизации стационаров.