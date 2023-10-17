«Коррекция судьбы»: стало известно, как вселенная накажет за измену

Измену для многих людей пережить ничуть не легче, чем смерть близкого человека или болезненный развод. Но, помимо человеческих законов, изменщик нарушает еще и вселенские, а это значит, что расплата неминуема.

Знаменитый эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему третий в паре всегда лишний, а также почему изменять попросту опасно. По ее мнению, супружеская пара — это сообщающийся сосуд.

«Есть вселенские законы, по которым регламентировано общение мужской сущности с женской. Человек должен им следовать. Но здесь есть очень много моментов, которые нам не совсем ясны и понятны», — заявила Абравитова.

В разных религиях существуют разные вариации брака, продолжила эксперт.

«Для мусульман нормально иметь несколько жен, а на Тибете до сих пор матриархат, и тибетская женщина может иметь несколько мужей. В других же религиях есть муж и жена —третьего быть не должно», — пояснила Абравитова.

С точки зрения вселенских законов мужчина и женщина, которые находятся в браке, обмениваются энергиями друг с другом, продолжила собеседница издания.

«Если мы к этому сообщающемуся сосуду подключаем третий, то это уже является нарушением закона высших сил. Здесь начинаются настолько жесткие коррекции полей этих людей, их судеб, мировоззрения, что говорить о том, что они люди нормально пойдут по жизни, останутся нормальными, нельзя», — подчеркнула эзотерик.

Поход налево влечет за собой не только глубокий кризис в отношениях, но и наказание от высших сил, заключила Абравитова.

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