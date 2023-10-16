«Послание из инфернального мира»: эзотерик объяснила, откуда берутся фобии

Все мы чего-то боимся: безденежья, увольнения, расставания, болезней — с этим стандартным и понятным набором страхов человеку под силу справиться самостоятельно. Но что делать, если при виде крошечного паука или мыши человека охватывает такой ужас, что он практически теряет сознание?

Все фобии — это послание людям из инфернального мира, заявила эзотерик и таролог Марианна Абравитова в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Как раз таким образом низкие сущности тормозят личность, потому что эти ограничения являются стопорящими. Что такое фобия? Это то, через что человек совершенно не может переступить, потому что отключаются сила воли и человеческая сущность — остаются лишь инстинкты выживания», — пояснила Абравитова.

Фобии не дают личности развиваться, поэтому надо с ними бороться, продолжила эзотерик.

«Надо работать над собой, потому что это относится к самым низким тяжелым энергиям, с помощью которых инфернальные сущности воюют со светом», — подчеркнула собеседница издания.

Она посоветовала взглянуть в лицо своим страхам и проанализировать, что именно вызывает особенный ужас. Это не означает, что нужно лезть в банку к паукам или намеренно застревать в лифте, но проработать свои страхи со специалистами для нормальной жизни просто необходимо, заключила эзотерик.

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