«Коррозия металла» отменила все концерты после облавы силовиков в Нижнем Новгороде

Директор музыкальной метал-группы «Коррозия металла» Мария Рунова подтвердила, что музыканты на время прекращают концертную деятельность на фоне административного дела.

Музыканты группы «Коррозия металла» возмущены произошедшим в Нижнем Новгороде, где их вывели из концертного зала и доставили в отделение полиции из-за неправомерной символики на мерче. Коллектив намерен разобраться в ситуации, что потребует много свободного времени. Металлисты хотят добиться извинений от нижегородских силовиков.

«Мы приостанавливаем наши концерты. Мы не совершали никаких правонарушений», — подчеркнула директор группы.

Напомним, что троих участников треш-группы задержали и привлекли к ответственности за пропаганду и демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Сами музыканты это отрицали, ссылаясь на то, что вообще не разбираются в подобной символике.

Ранее «Паук» рассказал подробности задержания силовиками «Коррозии металла».