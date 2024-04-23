«Коррозия психики» или нечто другое: эксперты выяснили, почему школьник-сатанист из Петрозаводска устроил резню

В Петрозаводске подросток-сатанист изрезал ножом бывшую девушку и ее подругу из-за ревности. Школьники отдыхали в квартире, спокойно проводили время, но вдруг любитель блэк-метала и прогулок на кладбище начал проявлять агрессию.

Как сообщает SHOT, девушек госпитализировали с колото-резаными ранами рук, груди и шеи. Нападавший задержан, с ним работает полиция.

Способ выразить себя

Психолог Александра Метальникова рассказала, что могло стать причиной происшествия.

«Я бы сказала, что это «коррозия психики» из-за поп-культуры и ее деструктивных направлений. Плюсом к этому — отсутствие планомерной воспитательной работы со школьниками, благодаря которой у них появлялись бы образцы для подражания и творческой жизни. На этом «пустыре» расцветают сорняки по типу сатанизма, агрессивной музыки и всего, что легко. Писать стихи девушке — это трудно, выражать себя через созидание — тоже трудно. Вместо этого мы видим попытку дешево и сердито привлечь к себе внимание и выразить боль через уничтожение», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У многих современных подростков, считает эксперт, нет понимания, что есть другой способ выразить себя.

«Они не обладают навыком превращать порывы, например, в творчество, пусть, даже мрачное — кого-то и оно спасает. В таких случаях лучше написать альбом в стиле блэк-метал, чем нападать на людей», — отметила Метальникова.

Жесткие правила

Эвелина Мирошниченко, семейный психолог и психотерапевт клиники «Нейро-Пси», считает, что всему виной может быть субкультура, к которой относит себя молодой человек.

«В работе с подростками мы часто имеем дело с девиантным поведением. Увлечение тяжелой музыкой, необычный внешний вид, общение с представителями субкультур и принадлежность к ним — это проявления кризиса подросткового возраста. В большинстве случаев можно пережить и переждать этот момент, но бывает, когда грань переходят — тогда это не норма, а патология. Субкультура, к которой относит себя парень, имеет жесткие правила. Это уже не круг по интересам, это граничит с психическим расстройством», — предупредила Мирошниченко.

Фото: [ соцсети ]

То, что совершил подросток, по мнению психолога, связано с правилами субкультуры. Предрасположенность к заболеваниям тоже может иметь место, и с проблемой нужно бороться, предварительно установив, появилась ли она еще в детстве или уже в более взрослом возрасте.

Болезнь и вредные вещества

Владимир Шкурко, психиатр и психотерапевт медицинского центра «Парацельс», связал инцидент с употреблением наркотиков или алкоголя. Он считает, что у школьников стоило бы взять соответствующие анализы.

«Не исключено и психическое расстройство, например, шизотипическое. По-хорошему, ему должны назначить психиатрическое освидетельствование», — отметил собеседник.

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