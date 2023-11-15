«Внутренний голос говорит убить»: почему уральский школьник зарезал свою девушку и ее мать

16-летний подросток, убивший из ревности девушку, а затем и ее мать, мог находиться под воздействием наркотиков, сообщает SHOT . Совершив преступление, школьник снял с карты женщины 20 тысяч рублей, чтобы приобрести запрещенные вещества.

Артур Вафин, психолог и автор Telegram-канала, рассказал нам, что могло подтолкнуть несовершеннолетнего на столь жестокий поступок. По его мнению, к трагедии привели сразу несколько факторов.

«Наркотики всегда были бичом для любых обществ, в которых появлялись. Но если раньше они были труднодоступны и дороги, то сегодня даже дети могут заказать запрещенные вещества едва ли не с доставкой на дом. Наркотики оказывают патологическое воздействие на физиологию и психологию человека. Более серьезный удар они наносят по неокрепшей психике, активизируя самые темные, негативно-теневые качества молодых людей», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, считает специалист, опасные развлечения могут усугубить уже имеющиеся проблемы с психикой. Например, так называемый синдром Отелло.

«Насмотревшись фильмов и сериалов, начитавшись книг о верности и изменах, которые караются смертью, неокрепшая психика может «подселить» к себе даймона, внутренний голос, который говорит убить партнера-изменника. Если психика функционирует нормально, то этот голос будет подавлен, направлен в дело или творчество. Если же она нестабильна и приправлена наркотиками, то жди беды», — предупредил Вафин.

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