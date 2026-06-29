Кошелек не нужен: креативный способ оплаты появился на станциях МЦД-1 в Подмосковье

Пассажиры МЦД-1, соединяющего Одинцово и Лобню, теперь могут проходить через турникеты без карт и смартфонов — достаточно посмотреть в камеру. Как пишет REGIONS , биометрическую систему оплаты запустили на всех станциях линии, а в ближайшие месяцы она охватит и остальные диаметры. К сервису уже подключилось более 880 тысяч человек.

На Московских центральных диаметрах набирает обороты новый способ оплаты — по лицу. На МЦД-1, который связывает Одинцово и Лобню, систему биометрического распознавания внедрили в полном объеме. Теперь для прохода достаточно подойти к турникету с черными стикерами на створках и взглянуть в объектив. Ни банковская карта, ни телефон, ни проездной больше не нужны.

Подключиться к сервису можно через мобильное приложение «Метро Москвы». Тем, кто уже регистрировался в системе ранее, повторная процедура не требуется. Технология разработана в России и имеет банковский уровень защиты: все данные передаются в зашифрованном виде, а алгоритм отличает живое лицо от фото или видео на экране.

Как это работает за доли секунды:

Регистрация. Пользователь делает селфи в приложении, нейросеть измеряет параметры лица и создаёт цифровой код — фотографии при этом не хранятся.

Сканирование на турникете. Камера считывает черты лица и переводит их в аналогичный код.

Проверка живости. Система убеждается, что перед ней реальный человек, а не маска или снимок.

Сравнение кодов. Мгновенная сверка с базой зарегистрированных пользователей.

Списание средств. При совпадении с нужного счета автоматически уходит стоимость проезда, и турникет открывается.

На данный момент биометрией пользуются уже более 880 тысяч пассажиров. Помимо МЦД-1, система работает на всех станциях метро, МЦК, терминалах «Аэроэкспресса» и на регулярных речных маршрутах. В ближайшее время ее добавят на МЦД-2 и МЦД-4, а к концу года — на МЦД-3. Полностью закрыть вопрос по всем линиям наземного метро планируют к концу 2026 года.