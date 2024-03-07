Косметическая компания из Подмосковья возглавила топ продавцов на Wildberries
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Бренд подмосковной компании MIXIT возглавил топ продавцов на Wildberries в категории «Красота и здоровье» и смог обогнать по популярности, в том числе, крупные зарубежные бренды. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные сервиса аналитики маркетплейсов MPStats.
Составители рейтинга учитывали количество совершенных покупок и объем выручки компании. Основательница бренда MIXIT Елена Назарова подчеркнула, что отечественные бренды косметики продолжают набирать популярность у россиян.
«При этом нам удается удерживать лидерство в категории даже в высокий подарочный сезон, поскольку бренд, с одной стороны, создает качественный и доступный по цене продукт с высоким содержанием активных ингредиентов, и в то же время умело сочетает его с безопасностью, экспертностью и простотой в использовании», — отметила Назарова.
В ведомстве уточнили, что компания занимается производством всех видов ходовой косметики. В месяц объемы производства достигают около трех миллионов единиц продукции. Компания также планирует запустить вторую производственную площадку в Солнечногорском округе, что позволит увеличить производственные мощности в три раза.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.