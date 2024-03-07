Косметическая компания из Подмосковья возглавила топ продавцов на Wildberries

«При этом нам удается удерживать лидерство в категории даже в высокий подарочный сезон, поскольку бренд, с одной стороны, создает качественный и доступный по цене продукт с высоким содержанием активных ингредиентов, и в то же время умело сочетает его с безопасностью, экспертностью и простотой в использовании», — отметила Назарова.