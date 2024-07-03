Кота с пулей в пазухе носа спасли подмосковные ветеринары

Металлическую пулю от пневматики извлекли подмосковные ветеринары из пазухи носа кота по кличке Кузя, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Животное поступило в ветлечебницу в тяжелом состоянии. У него отсутствовал аппетит и наблюдалось кровотечение из пасти и носовых ходов. Пуля была обнаружена в ходе рентгенологического исследования. Также у кота зафиксировали перелом ветви нижней челюсти и твердого неба.

Ветврачи пятого территориального управления по городским округам Ступино и Чехов прооперировали Кузю. Сейчас рыжий кот уже прошел восстановительную терапию. Животное чувствует себя хорошо.

Ранее в Подмосковье спасли четырех котят, которые застряли между стенами двух домов.