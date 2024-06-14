Четырех котят, застрявших между стенами домов, спасли в Подмосковье
Фото: [Светлана Корелина, ТВР24]
Работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили четырех котят, которые застряли между стенами двух домов.
Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Спасателей вызвали местные жители. Люди слышали жалобные писки, но достать котят самостоятельно не смогли.
Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и аккуратно вытащили малышей из каменного плена. Котят отправили в приют для животных, чтобы найти им добрых хозяев.
Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили собаку, застрявшую под лестничным пролетом в подъезде.