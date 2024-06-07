Котельную для школы построили в Сергиевом Посаде

В деревне Зубачево городского округа Сергиев Посад построили котельную для школы. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства провели проверку и выдали объекту заключение о соответствии проектной документации, застройщиком выступило окружное МБУ «Развитие». Площадь котельной составляет около 64 квадратных метро, в ней установили два водогрейных котла номинальной мощностью 1,1 тысячи кВт, а также две газовые горелки.

«Системы автоматики обеспечат качественное регулирование отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. Котельная в круглосуточном режиме будет снабжать теплом школу на 550 мест», — добавили в сообщении.

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