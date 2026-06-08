Красивое число — плюс к цене: названа самая популярная дата для свадеб в 2026 году

Считается, что пары массово бронируют подрядчиков и ЗАГСы ради запоминающихся чисел. Однако на практике ажиотаж вокруг «красивых дат» не всегда подтверждается. На фоне открытия летнего свадебного сезона ведущий и организатор мероприятий Александр Антонян рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об изменении цен и реальном интересе к таким датам среди жителей региона.

По словам свадебного организатора, спрос на «красивые даты» не сильно отличается от обычных выходных. Ажиотаж возникает, только если красивое число совпадает с выходным днем. Пары чаще ориентируются на удобство и бюджет — для экономии нередко выбирают будни.

Интерес к «красивым датам» заметнее именно в части официальной регистрации. Люди нередко заказывают фото- и видеосъемку на несколько часов: они хотят расписаться в запоминающуюся дату без полноценного торжества.

Подготовка к свадьбе в среднем начинается за 3–6 месяцев. Но ключевой фактор — не дата, а востребованность конкретного специалиста. В 2025 году одной из первых активно бронируемых дат стало 20 июня — без очевидной «магии чисел». В 2026 году самая популярная дата — 8 августа.

В пиковые дни выбор подрядчиков действительно становится меньше, но говорить о дефиците не приходится. Варианты обычно есть, хотя выбор уже, чем в обычные даты.

Стоимость услуг в «красивые даты» может расти в среднем на несколько процентов, а иногда до 10-20%, особенно если дата выпадает на выходной. Скидок в такие дни практически не бывает — рынок реагирует повышением прайса.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».