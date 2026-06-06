Как «красивая дата» свадьбы в 2026 году влияет на цену торжества

Считается, что пары готовы массово бронировать подрядчиков и ЗАГСы ради запоминающихся чисел, однако на практике ажиотаж вокруг «красивых дат» не всегда подтверждается реальным спросом. На фоне открытия летнего свадебного сезона ведущий и организатор мероприятий Александр Антонян рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об изменении цен и интереса к таким датам среди жителей региона.

По словам свадебного организатора, спрос на «красивые даты» не сильно отличается от обычных выходных. Однако ажиотаж возникает, если красивая дата совпадет с выходным днем. Пары чаще ориентируются на удобство — свое и гостей, а также на бюджет. Для экономии нередко выбирают будние дни.

Спрос на роспись в красивые даты

Интерес к «красивым датам» заметнее именно в части официальной регистрации брака.

«Довольно часто приходят запросы на фото- и видеосъемку, но только на несколько часов: люди не устраивают полноценное торжество, а просто хотят расписаться в дату, которую легко запомнить и которая красиво смотрится в свидетельстве», — отметил эксперт.

Когда бронируют специалистов?

Подготовка к свадьбе в среднем начинается за 3–6 месяцев. Но ключевым фактором остается не дата, а востребованность конкретного специалиста.

Антонян выделил что, каждый год есть даты, которые формально не считаются красивыми, но оказываются очень востребованными. Так, в 2025 году одной из первых активно бронируемых дат стало 20 июня — на нее было очень много запросов, хотя никакой очевидной «магии чисел» в ней нет. В 2026 году самая популярная дата 8 августа.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Каманин ]

Дефицит есть, но не критичный

В пиковые дни выбор подрядчиков действительно становится меньше, однако говорить о полном дефиците не приходится. Ограничения чаще связаны с бюджетом, масштабом свадьбы и требованиями к площадке, а не только с датой.

«Нельзя сказать, что в красивую дату невозможно найти площадку или специалиста, варианты обычно есть. То же самое касается фотографов, видеографов и других подрядчиков: подобрать команду можно, хотя выбор может быть уже, чем в обычные даты», — поделился Антонян.

Рост цен

Стоимость услуг в «красивые даты» действительно может расти — в среднем на несколько процентов, а иногда до 10—20%, особенно если дата выпадает на выходной. При этом скидок в такие дни практически не бывает: наоборот, рынок реагирует повышением прайса из-за повышенного спроса, отметил эксперт.

По его словам, несмотря на общую загруженность, ситуация на рынке остается гибкой. Иногда даже за несколько дней до события появляются свободные окна у специалистов — из-за переносов или отмен.

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