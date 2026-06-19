Красная икра в России подорожала до рекордных 15 тысяч рублей: вес дело в сезоне

В России зафиксирован рекордный рост цен на красную икру нового сезона из-за снижения вылова и дефицита предложения. Об этом пишет Интерфакс .

Рекордные цены нового сезона

В России стоимость красной икры нового улова достигла исторического максимума. В некоторых регионах, включая Владивосток, икра чавычи продается примерно по 15000 рублей за килограмм.

По оценкам отраслевых специалистов, это один из самых высоких уровней цен на старте путины за последние годы.

Сколько стоит разная икра

Икра нерки и кижуча оценивается в диапазоне 11500–13000 рублей за килограмм. Икра горбуши продается примерно по 8500 рублей.

Для сравнения приводятся зарубежные данные, где цены на аналогичную продукцию в пересчете сопоставимы, но также остаются высокими.

Причины роста цен

Эксперты связывают подорожание с сокращением вылова в ключевых регионах, включая Дальний Восток, Японию и Аляску. Это привело к дефициту сырья и росту оптовых цен почти на 80–90% по сравнению с прошлым годом. Дополнительным фактором стал высокий спрос в начале сезона и усиление контроля за оборотом продукции.

Прогноз по вылову и рынку

По оценкам отраслевых советов, добыча тихоокенских лососей в текущем году может заметно снизиться по сравнению с прошлым сезоном. Это напрямую влияет на объемы производства икры. Эксперты ожидают, что при сохранении текущих условий стоимость деликатеса может продолжить рост и в дальнейшем.

Перспективы цен

Аналитики отмечают, что после временного снижения цен на прошлогодние запасы рынок быстро вернулся к росту на фоне нового улова.

В дальнейшем стоимость красной икры может продолжить увеличиваться в зависимости от объемов добычи и спроса.