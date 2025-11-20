Красноярский депутат предложил снизить потери на СВО с помощью бездомных собак

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Борис Мельниченко выступил с неоднозначной инициативой, призванной снизить уровень смертности среди военнослужащих в зоне специальной военной операции. Парламентарий предложил привлекать к прочесыванию минных полей бездомных животных.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости», Мельниченко, предвосхищая возможную критику, заявил, что его предложение не следует считать абсурдным. Он конкретно высказал идею о переводе бездомных животных в разряд военнообязанных с последующей отправкой их для выполнения задач по разминированию.

По имеющейся информации, инициатива красноярского депутата не нашла публичной поддержки или каких-либо комментариев от других участников обсуждения, оставшись без реакции.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово выбрасывать собак.