Осенний «щенопад»: почему россияне стали массово выбрасывать собак

На Ямале наблюдается сезонное обострение проблемы бездомных животных — ноябрь принес резкое увеличение количества выброшенных щенков, которых волонтеры ежедневно обнаруживают на улицах городов округа. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В социальных сетях появляются десятки объявлений о находенышах, а спасатели животных работают в режиме чрезвычайной ситуации. Шестеро полуторамесячных щенков с характерными черными носами и хвостами крючком уже нашли временный приют в специально оборудованной комнате, но двое самых пугливых до сих пор прячутся под жилыми домами, вызывая недовольство местных жителей.

Волонтер Наталья Антонова констатирует сложность ситуации: люди часто проявляют раздражение из-за животных под своими домами, призывая не кормить их, но к счастью, находятся и те, кто помогает отлавливать щенков до наступления сильных морозов.

Эксперты объясняют ноябрьский всплеск биологическими циклами — этот месяц вместе с февралем считается пиковым периодом рождения щенков, когда каждая собака может принести до десяти детенышей. Единственным эффективным решением проблемы специалисты называют массовую стерилизацию домашних питомцев, которая не только предотвращает размножение бездомных животных, но и сохраняет здоровье самих четвероногих.

При этом на Ямале действуют льготные программы стерилизации, а государственные ветеринарные клиники регулярно предоставляют скидки на кастрацию. Начальник салехардского отдела окружного центра ветеринарии Алеся Андросова подчеркивает, что ранняя стерилизация значительно увеличивает продолжительность жизни животных и служит профилактикой серьезных заболеваний, например, патологий яичников у самок.

Спасенные салехардские щенки сейчас проходят карантин — через неделю им сделают повторную прививку, после чего они будут готовы к переезду в новые семьи.

