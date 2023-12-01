Морозы до минус 25 градусов ожидаются в Подмосковье в первой декаде декабря

Крепкие морозы в Московском регионе задержатся до конца первой декады декабря, которая будет холоднее климатической нормы на шесть-восемь градусов, предупредили синоптики центра погоды «Фобос». Слова метеорологов приводит портал «Метеовести» .

Декабрь в большинстве регионов европейской части России начнется традиционными введенскими морозами. Сегодня в некоторых субъектах, в том числе в Москве, день начался слабыми оттепелями, при этом уже днем столбики термометров опустятся до минусовых отметок, что приведет к образованию гололедицы.

Зима, по прогнозам синоптиков, будет снежной и с большими колебаниями температуры. Так, например, в Московском регионе первые три дня декабря будет плавно подрастать снежный покров, а температура — постепенно снижаться.

«Если завтра днем в регионе от двух до семи градусов мороза, то к концу недели температура не будет подниматься выше четырех-девяти градусов мороза. Ну, а в первый день новой недели, как и положено по народному календарю, стартуют введенские морозы», — говорится в сообщении.

С каждым днем морозы будут крепчать, отмечают синоптики. В ночь на вторник ожидается похолодание до минус семнадцати градусов, а в ночь на среду — местами до минус двадцати пяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе ни на минуту не прекращаются работы по очистке дорог от снега.