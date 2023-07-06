«Крепко свяжет судьбы»: ясновидящая рассказала, как возлюбленным укрепить отношения в ночь Ивана Купалы

Многие эзотерики считают праздник Ивана Купалы энергетически сильным днем, в который все практики на притягивание желаемого в вашу жизнь наиболее эффективны.

Экстрасенс Инесса Алиева рассказала, какие магические ритуалы можно проделать в ночь с 6 на 7 июля, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, деньги и здоровье.

«Для того, чтобы укрепить уже имеющиеся отношения, возлюбленные должны в ночь Ивана Купалы взяться за руки и прыгнуть через разожженный костер. Такой ритуал очень крепко свяжет их судьбы между собой», — поделилась Алиева с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для укрепления здоровья эзотерик советует вечером 6 июля постирать какой-либо предмет одежды и надеть его, когда придет болезнь. В этой одежде необходимо проспать всю ночь. Это, по словам ясновидящей, поможет облегчить боль.

«Чтобы приумножить свои финансы, нужно взять стеклянную посуду и наполнить ее водой. Положить туда монетки и оставить так до утра», — пояснила экстрасенс.

Что затем делать с этими монетами, и какой обряд поможет защитить себя и близких, узнайте здесь.