Крики в лифте: предполагаемого насильника девочки задержали в Тюмени

В Тюмени задержан 33-летний житель ХМАО по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в одном из домов на улице 30 лет Победы. 16 июня неизвестный мужчина зашел в лифт вместе с несовершеннолетней девочкой. То, что произошло в кабине, зафиксировала камера видеонаблюдения: на записи слышны крики ребенка. Школьнице удалось выбежать на восьмом этаже, тогда как злоумышленник спустился на первый этаж и покинул подъезд.

СК возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Эта статья предусматривает длительные сроки лишения свободы.

Личность нападавшего установлена – им оказался 33-летний уроженец 1993 года, проживающий в ХМАО-Югре. В настоящее время он задержан. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, которые могли быть совершены ранее.

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