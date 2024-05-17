Круглосуточный склад товаров народного потребления построят в Богородском округе

В деревне Буньково на территории Богородского округа началось строительство склада площадью 5,6 тысячи квадратных метров. Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

«На будущем складе в двухсменном 56-часовом недельном графике планируют принимать на хранение порядка 1 тысячи тонн в год товаров народного потребления. Непрерывный грузооборот обеспечат 120 человек рабочего персонала», — говорится в сообщении.

Новый объект будет оснащен накопительными емкостями для ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, газовыми емкостями и наружными газовыми котлами отопления. На прилегающей территории обустроят зоны погрузки-выгрузки, а также автостоянку. Завершение работ запланировано на первый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.