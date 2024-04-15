Круглый стол «От обучения к практике работы в ягодной отрасли» проведут в Подмосковье в режиме онлайн

Завтра в Подмосковье в режиме онлайн проведут круглый стол Ягодного союза под названием «От обучения к практике работы в ягодной отрасли». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Участники поделятся успешным опытом, вопросами и решениями, формирующимися в процессе привлечения и входа студентов и молодых специалистов в ягодную отрасль», — говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятии смогут студенты и выпускники аграрного направления академий, университетов, институтов и колледжей. Оно направлено на оказание помощи производителям ягод и молодым специалистам в формировании и развитии путей взаимодействия, а также в трудоустройстве. Трансляция будет доступна здесь, с подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.