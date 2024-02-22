Крымские водоемы с пресной водой наполнились на 100% из-за прошедших осадков

Абсолютно все водохранилища полуострова, которые формируются за счет осадков, полностью наполнены после прошедших снегопадов и дождей. Об этом заявил Владимир Константинов, глава республиканского Государственного совета. Его слова привел ТАСС .

Константинов отметил, что текущий запас воды сейчас больше, чем был в это же время в прошлом году. Он превышает прошлогодний уровень на 9%.

«Крымский полуостров в полной мере обеспечен водой. На сегодняшний день все водохранилища, которые формируются за счет осадков, полностью наполнены», - сообщил глава крымского парламента.

По его утверждению, Изобильненское, Аянское и Старокрымское водохранилища наполнены уже полностью, а Загорское, Счастливенское, Балановское, Станционное, Партизанское и Симферопольское водохранилища близки к этому.

Ранее Константинов оценил смену верховного главнокомандующего украинской армии. Он назвал ее банальной перестановкой мебели, чтобы сделать хоть что-то. Политик напомнил, что Гитлер во время своих поражений также регулярно менял своих командующих.